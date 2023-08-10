一名男子7日搭乘台鐵新自強號，期間有旅客打翻水，卻放任不處理，導致水流得整個車廂都是，他利用手機通報台鐵人員才讓車廂恢復整潔，但他看台鐵人員蹲在地上擦拭的模樣，又看到打翻水的旅客一副事不關己地滑手機，他砲轟「打翻也不該放著不管，素質有夠差。」貼文釣出不少網友遇到相似經驗，紛紛說「很多人這樣都不管的，超級沒水準的。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，7日從台北搭乘台鐵新自強號到花蓮，期間某個旅客的水壺不慎掉落車廂地面，當中的水全灑出來，隨著車移動蔓延到整個車廂，他見對方沒有要處裡的意思，拿起手機傳訊通報台鐵人員。

台鐵清潔人員抵達原PO通報的位置問「是誰打翻飲料？」打翻的旅客不但沒有承認，還自顧自地坐在位置上滑手機，只見清潔人員蹲在地用報紙、抹布擦拭，讓他忍不住砲轟，「打翻這麼大量的水也不該放著不管吧！素質有夠差勁。」

貼文引發網友討論，「社會就是會有些底層垃圾攪爛整鍋粥」、「我也遇過類似情形，對方也是不管，放任奶茶流得整個車廂都是，素質堪慮」、「沒素質的人真的很多」、「超級沒水準的」、「台灣不只馬路是交通地獄，大眾交通上也是」、「怎麼可以有人這麼沒公德心」。