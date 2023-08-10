邑錡9日舉辦法說會，邑錡2023年第2季營收為1.77億元，季成長83.1%，年減13.7%，稅後盈餘2269萬元，每股盈餘0.72元，累計上半年合併營收為2.7億元，由於營運恢復過往水準，且品牌OBM佔比提升，加上自有晶片新品銷售拉抬，上半年營收毛利達35%，較去年同期毛利28%增加7個百分點，稅後盈餘2290萬元、每股盈餘0.77元。

就兩大業務來看，創新ODM業務與自有品牌OBM業務今年上半年比重分別為61%、39%，其中Brinno自有品牌OBM縮時相機部分，自有晶片新品BCC300與高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定表現亮眼，銷售佔比近7成，有效挹注獲利，整體毛利率達35%。

在創新ODM部分，教學研究智慧裝置與微光航海影像裝置出貨穩定，惟美國軍工微光AR 智能眼鏡影像模組，因美國國會要求已啟動第二代專案開發目前重新回到初期樣品測試階段，影響ODM預期營收表現，但仍創下單季同期次高表現，有效挹注營收。

邑錡7月合併營收為7020萬元，月成長39.7%，年成長6.5%，創下歷年同月新高與15個月來新高表現，累計2023年1至7月合併營收達3.4億元，年減18.2%。

展望未來，陳世哲表示，自有品牌OBM部分，導入自有晶片之新機種BCC300系列與高階幾種BCC2000 Plus已完成全球通路鋪貨銷售，市場需求強勁將持續帶動自有品牌營運表現，團隊並將於9月於德國IFA參展，同時展出自有晶片最新一代雲端建築工程相機TLC5000 與平台，積極開拓更多銷售通路，將能有效刺激自有品牌成長動能，高毛利品項有望創造更高獲利表現。

在創新ODM部分，教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置主要IC備料已完善，持續穩定出貨，美國軍工新客戶微光顯像儀專案亦採用 Brinno自有晶片開發，年底有望進行試產帶動營收表現，加速投入研發資源於軍工無人機雙光相機模組與雲台系統，力拚年底提供樣品送測，此款無人機相機系統將為Brinno自有機種，可同時銷售給現有美國軍工客戶，替公司營運創造更高獲利。