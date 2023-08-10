一般人常聽到日行萬步有益健康，但一份最新大規模的研究發現，每天只要步行2337步，就可降低死於心血管疾病的風險，若走3967步，任何原因致死的風險都能減少。研究並發現，每日步行次數越多，越有利人體健康。

本月9日刊登於《歐洲預防性心臟病學期刊》(European Journal of Preventive Cardiology)的研究，由波蘭羅茲醫科大學（Medical University of Lodz）研究團隊引用17項相關研究、多達22萬6889人的受試數據，評估每日步行數對健康的影響，證實每日步行數越多越好，且此結論適用於任何年齡、性別、不同氣候區域。

該項研究發現，若走3967步，任何原因致死的風險都能減少。若再往上加500步，死於心血管疾病的風險降低7%；若加1000步，則是任何原因的致死風險能減少15%。顯示每日步行次數越多，越有利人體健康。

此研究定義每天走不到5000步為「久坐的生活方式」，從年齡層較低的受試者可發現，日行7000至1.3萬步者的健康情形改善最明顯，減少死亡風險49％；60歲以上者則是6000至1萬步，可減少42％的死亡風險。

此研究指出，每天步行最多2萬步，對健康的益處會持續增加，顯示日行步數越多越好。此外，所有受試的族群都未出現效果遞減的現象。