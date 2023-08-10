隨著驅動IC客戶庫存趨近正常水位、開始回補庫存，訂單逐漸回籠使易華電單季營收於首季落底後緩步回升。展望後市，易華電表示，儘管經濟環境未明顯復甦，但第三季向來為傳統旺季，目前觀察客戶拉貨力道較上半年略升，預期應有機會帶動業績持續復甦。
易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。
捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2023年7月自結營收1.56億元，月增2.87％、年增達26.24％，為去年6月以來近13月高點。累計前7月營收9.5億元，仍年減達34.53％，續處近5年同期低點，但衰退幅度較上半年40.19％持續收斂。
隨著驅動IC客戶庫存趨近正常水位、開始回補庫存，訂單逐漸回籠使易華電單季營收於首季落底後緩步回升。展望後市，易華電表示，儘管經濟環境未明顯復甦，但第三季向來為傳統旺季，目前觀察客戶拉貨力道較上半年略升，預期應有機會帶動業績持續復甦。
易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。