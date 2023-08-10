隨著驅動IC客戶庫存趨近正常水位、開始回補庫存，訂單逐漸回籠使易華電單季營收於首季落底後緩步回升。展望後市，易華電表示，儘管經濟環境未明顯復甦，但第三季向來為傳統旺季，目前觀察客戶拉貨力道較上半年略升，預期應有機會帶動業績持續復甦。

易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。