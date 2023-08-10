具俊曄近日登上韓綜《黃金漁場》首度公開與老婆大S（徐熙媛）相隔23年重逢的影片，而看見當時畫面的他直接淚灑攝影棚，更在節目中透露，以為大S會因為當年是自己先提分手而恨他。

具俊曄2022年獨自飛來台灣，當時因疫情，他需先在防疫旅館進行居家檢疫14天，直到後來才由大S助理將他接回家，在具俊曄首度曝光的影片中，可見他與大S重逢那晚，大S站在門口雙手捧臉迎接，具俊曄見狀立即上前擁抱，兩人一邊哭泣一邊緊擁著對方，這幕讓全場主持人、來賓看了相當感動，連具俊曄本人也落淚。

此外，具俊曄在節目中透露，當初不是因為想結婚才與大S聯絡，而是因為得知她離婚的消息，心想兩人年紀都大了，想與她像朋友般相處才聯繫，不過他坦言，「我以為她會討厭我，因為以前我先跟她提出分手的，當時我們的戀愛備受各界關注，當時迫不得已，互相哭著分手的」。

相隔23年通話後，具俊曄與大S再次了解到對彼此的心意，「藏在心裡面的愛意突然湧了上來，很想見面」，不過當時因疫情緣故，見面受到許多限制，且當下還不確定疫情還會持續多久，「我跟熙媛說，我們要見面的話得結婚。熙媛她還直接答應了」他表示，如今回想起來那時重逢畫面，就忍不住哽咽「我是正在度過最幸福日子的男人，謝謝大家」。