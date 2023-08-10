小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。儲蓄險將成壽險公司「雞肋保單」。保險局8日公布2026年接軌IFRS17的財報編製準則，未來最大的變化，就是壽險公司要多賣保障型商品，才有助獲利及保費認列，儲蓄險則頂多損益兩平，對獲利助益不大，可預期的是2026年後，壽險保費將「正常化」，恐無法再年年吸金近兆元。

【1】儲蓄險成雞肋 壽險2026財報大改款

2026年接軌IFRS17後，壽險公司的綜合損益表將變化最大，保險局表示，因保障型商品有較多CSM（保險合約服務邊際），會列在保險收入項下的「保險服務費用」，且分期攤銷進「保險收入」，等於保障型商品賣越多，損益表中「保險收入」會越高，有利壽險業獲利增加。

【2】廣達7月營收雙減沒在怕 法人曝1原因將逆襲

廣達受到筆電出貨動能回檔影響，7月營收868.91億元，月減3.6％、年減32.9％，暫居近四年同期低點。不過在眾所關注的AI伺服器／HPC業務部分，市場法人預估，廣達下半年接續有高階及中高階的輝達（NVIDIA）新品出貨，加上來自中東新專案利多消息不斷，持續看旺後市營運動能。

【3】12金控前七月獲利 年增逾2成

12家金控公告前七月獲利達1,684.68億元，較去年同期的1,394.81億元，年增率達20.78％，其中新光金新團隊上任滿1個月後，7月大賺55.51億元，新壽賺進44.37億元，創3年新高，前七月新光金虧損幅度縮小到只有6億元，極有機會「轉虧為盈」。

【4】英媒爆：大陸網路巨頭搶購值50億美元Nvidia晶片

英國「金融時報」今天報導，中國網路巨頭正爭相訂購半導體大廠輝達（NVIDIA）的晶片，這些晶片對建立生成式人工智慧（AI）系統至關重要，訂單價值達50億美元。

【5】碧桂園債務危機 恐超越恒大

大陸房地產龍頭碧桂園8日坦承付不出二筆合計2,250萬美元的債券利息，引發市場恐慌。業界分析指出，碧桂園的開發項目數量是恒大集團的四倍，若碧桂園違約，事態恐將比恒大更嚴重。摩根大通9日表示，碧桂園違約風險正在上升，還可能因不公布中期業績而停牌。