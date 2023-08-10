王柏融。（本報資料照）

近期中職相當不平靜，交易風聲四起，10日更爆出職棒新軍台鋼雄鷹和樂天桃猿已有共識，新科狀元郎林子偉將成交易籌碼，向桃猿交換王柏融的返台議約權和數名球員。

去年離開美職體系後，林子偉對大聯盟舞台仍有憧憬，今年季初與大西洋聯盟長島鴨隊續約，但遲遲未能收到小聯盟報價，因此林子偉季中決定返台參加中職選秀，擁有狀元籤的台鋼雄鷹沒有意外將他納入麾下，成為球隊看板人物，只是台鋼雄鷹要到明年才能加入一軍戰場，想要在這幾年內一躍成為爭冠強權是天方夜譚，台鋼雄鷹未來若順利成長茁壯，現年29歲的林子偉恐已邁入大齡球員的階段。

也因此在選秀前夕，就有許多球隊不斷打聽交易林子偉的可能性，結果卻是無疾而終。但據《自由時報》10日消息，台鋼雄鷹已經和樂天桃猿達成共識，台鋼將送出林子偉，換回目前仍在日職日本火腿鬥士效力的王柏融以及數名球員的包裹。

稍早樂天桃猿也傳出將以游擊手林承飛、外野手邱丹作為交易主菜，向富邦悍將換回外野手申皓瑋、內野手董子恩的消息，兩筆交易若成真，林承飛主戰游擊的位置將由即戰力林子偉接下，桃猿戰力大為升級。王柏融今年球季和火腿簽下育成合約，穿上3位數的背號重新出發，日前也順利在7月31日期限前轉為支配球員，下半季有望重回日職一軍舞台，根據中職規定，王柏融如果返台回歸中職，因他尚未取得自由球員身分，原母隊樂天桃猿擁有先行續約王柏融的權利。