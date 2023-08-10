由於充分掌握炎夏季節商機下，鮮食輕食、調理飲品冰品等差異化品類大幅成長達兩成，以肖像IP獨家贈品吸客的飲料啤酒聯促奏效，推升全家7月合併營收達89億元，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為567.54億元，年成長10.44%。

全家表示，盛夏進入輕食類產品銷售旺季，7月先後與真芳、台酒、雙月食品社聯名推出多款新品，帶動三明治、涼麵、麵包等至少成長15%，uno pasta入夏後推出的冷義大利麵延續去年好口碑，再推話題新品有效把握輕食商機。冰品與人氣YouTuber千千聯名，針對霜淇淋Fami!ce與酷繽沙推出各種水果系新口味，也帶動相關業績成長至少2倍。

截至112年7月31日止，全家便利商店總店舖數達4180家。

為推廣低碳飲食，打造全新蔬食品牌「植覺生活」，透過實體線上雙渠道推出多款新品，帶動相關微波主食、飯糰手捲成長至少一成，更於慈濟醫院園區開出五間全蔬食的便利商店，滿足未來更多彈性蔬食客的需求。