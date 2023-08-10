伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰證券及玉山證券，申請時資本額1億6500萬元，伯鑫公司111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年第1季合併營業收入為1億9717萬6000元，稅後淨利為2887萬元，每股盈餘為1.74元。
《櫃買市場》伯鑫上櫃案8月14日審議
櫃檯買賣中心預計於112年8月14日審議伯鑫(6904)上櫃案。
櫃檯買賣中心預計於112年8月14日審議伯鑫(6904)上櫃案。
伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰證券及玉山證券，申請時資本額1億6500萬元，伯鑫公司111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年第1季合併營業收入為1億9717萬6000元，稅後淨利為2887萬元，每股盈餘為1.74元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。