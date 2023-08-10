伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰證券及玉山證券，申請時資本額1億6500萬元，伯鑫公司111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年第1季合併營業收入為1億9717萬6000元，稅後淨利為2887萬元，每股盈餘為1.74元。

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