樂天啦啦隊女神林襄，被爆與21歲樂天桃猿球員馬傑森大談姐弟戀，日前被捕捉到兩人甜蜜牽手約會的畫面，事後更一同返回女方香閨過夜，戀情曝光後，林襄昨(9日)仍照常到球場應援，不過由於違反球團規定的「禁愛令」，讓不少球迷感嘆：「看一場少一場」。

林襄與樂天球員馬傑森戀情曝光後，昨(9日)晚仍照常到球場應援，為了不讓賽事失焦，球團表示不開放申辦臨時採訪證，「本質球迷」YouTube頻道也火速上傳她在五局中場表演的影片，只見標題還寫下：《看一場少一場!珍惜真除成馬夫人前的時光》，而這支影片不到半天時間，就吸引近7千粉絲觀賞，可見戀情曝光仍不影響林襄的高人氣。

樂天 rakuten girls 林襄《中場舞側拍片段 看一場少一場!珍惜真除成馬夫人前的時光XD~》。（影片／ 本質球迷Youtube）

這支影片中，林襄穿著酒紅色細肩帶連身禮服，深V剪裁露出深邃事業線及超兇弧線，高衩裙襬讓一雙雪白纖細美腿全被看光，而她在熱舞的過程全程燦笑，心情似乎未受到過多影響，對此，網友紛紛留言：「倪瑄才剛處理，球團不可能擺明雙標，真的會看一場少一場」、「林襄學妹和馬傑昇熱戀，可能離開樂天，哭哭」、「問襄下馬，馬被釋出」。

不過林襄和馬傑森的戀情曝光後，有網友在PTT棒球板討論此事，不少人認為畢竟林襄流量是頂流，而且有一堆活動等著向她招手，除非私德出問題，否則球團基本上應該是不敢動她。