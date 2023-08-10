●Lenox Advisors資產管理部門副總裁Jason Krupa表示，今天的市場有些猶豫不決，因為明天將發布7月份的消費者物價指數（CPI）。此外，根據Refinitiv調查，截至周二已有443家標普500指數成份股公布財報，其中78.6%超出分析師預期。Krupa表示，市場正在消化業績超出預期的事實，但這些預期其實是一季比一季低。

●Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin在談到美國卡債創新高和油價持續上漲時表示，消費者是經濟的支柱，如果他們過於拮据、不再花錢，這將使經濟陷入衰退的風險升高。

●德銀首席全球策略師Bankim Chadha維持對標普500指數的預測不變，到今年底估將來到4500點，但如果美國經濟能避開衰退，那麼該指數可望向5000點扣關。

●Bloomberg Economics首席經濟學家Anna Wong表示，周四公布的7月CPI報告料將顯示美國通膨持續放緩，但由於油價上漲，8月份的總體CPI數據可能大幅攀升，但除非通膨預期急升，否則聯準會仍將把重點放在核心通膨。