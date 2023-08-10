筑波木笑盃全國青少年網球錦標賽在台中市中興網球場開打，9日進行台灣16歲A級冠亞軍賽，最終由陳冠守奪冠。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

為推動網球運動，培育運動人才，筑波木笑盃全國青少年網球錦標賽於8月4日起至8月11日在台中市中興網球場開打，吸引全國近800名好手參加，昨（9日）晚間進行台灣16歲A級冠亞軍賽， 由青少年網球好手陳冠守對上何宸輝，由於兩位選手都是長榮中學學生，這場兄弟之爭的精彩賽事，最終由陳冠守以2比0奪冠。

準備升高一陳冠守不僅在國內16歲組屬一屬二，亞洲排名也名列前茅，從五歲開始就跟著父母一起打網球，這一次為了爭取佳績，他每天一大早就加緊練習，希望能再次爭取到好成績。左手持拍的陳冠守，偶像也是左手持拍的網球名將納達爾，希望有機會成為國際職業選手。

獲亞軍的何宸輝表示，從小學就喜歡球類運動尤其是打網球，所以持續到現在已經10年，為了這次比賽有些緊張，但也立即調適好自己的心情。心目中最喜歡的球員是喬科維奇，欣賞他的韌性及球風，未來希望自己去美國念書進入校隊繼續打球。

「筑波木笑盃」全國青少年網球錦標賽，主辦單位筑波科技表示：希望本比賽作為年輕球員嶄露頭角的舞台，比賽組別除了12歲、14歲、16歲及18歲級男女單、雙打賽，也舉行全國大專院校乙組網球賽，約800人競賽，讓基層網球選手交流、精進球技，舉辦迄今深受基層網球界肯定，讓熱愛網球的青少年選手有更多的舞台。