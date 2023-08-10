今天（農曆6月24日）是「關聖帝君」關羽聖誕，民俗專家楊登嵙表示，關公神像有文、武、封官端坐3大類，求智慧、求財、求升官各有不同，「拜對大加分，拜錯可能會虧本。」另外，犯法者及小三或小王別拜關公，否則將受懲罰。

楊登嵙指出，關公首創「原、收、出、存」記帳法，生前亦是軍事家，從事兵站工作，精於算數計帳，曾設簿記法，發明日清簿。傳說關公年輕時，也曾經在家鄉從商，以買賣布匹為業，關公所用的刀，十分鋒「利」，與生意上求「利」同音，求之獲「利」，而一般合伙做生意，以「義」相結的企業商人，因為仰慕關公之信義，故奉為守護神，以期信義之道。

楊登嵙提醒，關公神像有文、武、封官端坐3大類，求智慧、求財、求升官各有不同。

▍文關公

手拿「春秋」書卷，代表關公讀書沉思，書本有開和闔2種，文職工作、文官、學生都適合拜，但若是手中拿的是「開本」的關公像，「開本」台語諧音近似「虧本」，生意人就不要拜這種神像。

▍武關公

手拿青龍偃月刀，適合做生意的人拜，但關公的刀刃最好向內；武關公神像還有一種是騎赤兔馬的，通常從事運輸業的貨運、航空、計程車業，還有在外奔忙的業務、保險仲介等行業拜，可以獲關聖帝君的庇佑，出入順利平安，業績暢旺。

▍封官端坐關公

封官後端坐、手拂鬚或持笏板的關公神像，這類關公神像在宮廟最常見，不管文職、讀書人或軍警、生意人都可以拜。

楊登嵙提醒，關公神像分文武，拜對大加分，拜錯可能會虧本，但是用不當手段賺錢或犯法者，見不得光行業、當人小三、小王等最好不要拜關公，否則不只無法獲庇佑，且是自投羅網，會受到懲罰。另外，拜關公也適合求正財，想要中大獎發橫財者較不適合，恐怕遭關公身旁的兵將出手懲罰，但若願意痛改前非者，可以祭拜。

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