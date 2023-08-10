精英第二季合併營業淨利為新台幣4億1千萬元，較第一季虧損4千萬元已轉虧為盈，合併第二季稅前淨利達新台幣5億5千萬元，稅後淨利達新台幣4億3千萬元，每股盈餘為0.78元，創2003年第二季以來同期新高。

受惠於產品組合因素及客戶庫存進一步下降，精英第二季毛利率、營益率、稅後淨利率表現均亮眼，三率三升，全面優於首季表現。除第二季毛利率18.41%創歷史新高外，營業利益率6.4%及稅後淨利率6.69%均創2002年以來同期新高；並較去年同期分別年增8.98、4.1、3.5個百分點。

雖全球產業今年因庫存待去化及通膨壓抑需求，致精英電腦2023年上半年合併營收新台幣109億6千萬元，年減40%，但在經營團隊努力下，合併營業毛利仍交出新台幣17億1千萬元，年增7%成績，上半年合併營業利益新台幣3億7千萬元，稅後淨利新台幣4億4千萬元，較去年同期下滑15%，上半年每股盈餘0.79元。

今年上半年客戶因消費性電子終端需求依舊疲軟，產業鏈在經過幾季的庫存調整後，客戶庫存已漸漸回到健康水位並謹慎控管，加上市場不確定性與供應鏈風險仍在；精英電腦存貨金額也自2022年第一季新台幣45億元，連續五個季度下降，至本季期末庫存金額為新台幣19.8億元。