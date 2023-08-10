桃園市長張善政上任後，推出許多新政獲得好評，張善政昨（9）日表示，明日起機捷直達車班距調整為15分鐘一班，調整過後，平日直達車班次會增加一倍以上，並強調會努力完成每一階段的任務，桃園的進步一定能讓大家感受到。網友則大讚「智慧城市的藍圖已經開始展開」。

「同一條機捷，我們努力創造更好的績效」。張善政昨在臉書指出，機捷作為通勤工具的潛力，過去一直沒有被完全發揮，基北北桃1200月票上路後，努力增加轉乘公車的路線，在A22老街溪站啟用後，機捷帶給市民的便利程度更加顯著。張善政表示，這對市府與桃捷公司來說是很大的鼓勵，也再接再厲推出幾項因應措施。

張善政提到，從明日起，機捷直達車班距從原本的30分鐘調整為15分鐘一班，調整過後，平日直達車班次會增加一倍以上，除了讓桃園市民朋友通勤更方便，往來機場的旅客也會更便利。此外，為了永續經營，與桃機公司還有進一步的合作，就是導入智慧營運的概念，進行即時運量的資訊共享，讓雙方精準掌握機場出入境旅客人數和捷運承載率，桃捷公司就能夠及時提供增開加班車的服務，緩解搭乘捷運的人潮。

張善政說即便達成一點小成績，但他非常清楚，市民朋友對桃園通勤環境的期待，絕對遠高於此，還有很長一段路要走，還有很多挑戰要跨越，「我們會努力完成每一階段的任務，桃園的進步一定能讓大家感受到」。

網友對此則紛紛表示「桃園有你真好」、「腳踏實地的市長」、「智慧城市的藍圖已經開始展開」、「做事不作秀，這是我親身認識的張善政院長」、「有理工人當市長真好」。