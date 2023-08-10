台電虧損4000億瀕臨破產危機，台灣到底缺不缺電、未來電價又將漲到哪個程度，是各界相當關心的問題。國民黨總統參選人侯友宜辦公室國政顧問團召集人杜紫軍就預言，若依現行狀況、政策，2025年的電價漲幅恐達到45％，讓網友模仿總統蔡英文狂酸「2024後沒我的事了」。

俄烏戰爭導致全球燃料價格瘋漲，預計台電至今年底時，虧損將逼近4000億元，距離破產未來越近，且台灣是否缺電也一直是各界討論的重點，雖然民進黨總統參選人賴清德近日狂喊台灣不缺電，但杜紫軍就指出，若依照蔡政府的能源政策，至2025年時電價漲幅恐會達到45％。

杜紫軍更提到，台電曾保證採統一價格收購再生能源電能20年，代表就算未來再生能源普及，台電還是要以高價進行購買，同樣會造成虧損。

對此，經濟部長王美花表示，經濟部確實有與行政院討論，希望挹注台電財務，具體細節將待主計總處提供的預算報告，才能進一步討論細節，「我們一定會讓台電可以穩定運作，我們一定會做到」。

不過PTT網友卻不領情，狂酸「四個不同意，用力漲上去」、「保證不缺電、保證不漲價，有韭菜信了，呵」、「賴上=不得不漲，別人上=油電雙漲民不聊生」、「2024之後不關我的事，謝謝」、「後年不關蔡英文的事了，專門債留子孫」、「真的是2025不關我的事」。