國民黨總統參選人侯友宜（中）赴大溪普濟堂參與遶境。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，今天一早展開大遶境，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜及市長張善政都到場，一起迎神、點起馬炮並扶轎。侯友宜說，台灣面對兩岸緊張，全世界都說最危險地方在台灣，他跟關聖帝君祈願，若當選總統要保護台灣人民，讓這塊土地沒戰爭，後代過平安好日子

侯友宜說，抱持感恩心情回桃園跟關帝爺祝福聖誕千秋，他當年在桃園，常帶警察兄弟來普濟堂拜拜，警察跟關聖爺有不解之緣，帶警察弟兄在辦案沒結果時來，只要關帝爺用忠義、除惡精神發揮團隊力量祈求關帝爺幫忙，跟弟兄說過生死同門、齊心齊力，任何事都能克服困難，只要大家堅持，案子一定破，歹徒一定抓到，這就是當年的信仰不變。

他說，這次被徵召為總統參選人，心裡只有一個心願，跟關帝爺祈求全台灣平安無事，因為台灣現在面對兩岸緊張，全世界也在說最危險地方在台灣，他跟關帝爺報告，若侯友宜當選，大家同心同力保護桃園及台灣人民，平安順遂無事，他希望用這樣心情為國家人民來好好打拚，讓台灣這塊土地沒戰爭能和平，後代、後後代，能過平安好日子。