PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，看好減碳、ESG商機趨勢將有增無減，有利吸引投資者尋找綠色企業，且不論股票、債券、REITs皆有值得布局之標的，投資人不妨透過ESG多重資產基金，搭上綠金時代的投資浪潮，且看好科技業的發展，可伺機增加具有綠色競爭優勢之科技類股，掌握市場趨勢。

全球都在朝淨零碳排目標前進，各產業除了透過綠色能源如太陽能、風能等降低碳排，包括台灣、歐盟、美國等也因應推出碳稅、碳排總量管制、碳交易等方式。目前由政府進行碳排總量管制的地區以歐盟為代表，台灣、美國等則是採取減量信用額度制，兩者都將推升減碳商機蓬勃發展。

張書廷指出，盤點目前減碳商機龐大，且新興商機應運而生，以替代能源來看，有利於綠能如風電、太陽能、氫能發展；若從製造端分析，則有利電動車、綠色工業製造、低碳建材、綠建築等。另外，強化垃圾分類、再生資源回收利用、危險廢棄物資源化等，也成為目前當紅的新興產業。

張書廷說明，在各種再生清潔能源方面，最被看好的終極再生能源氫能的利用，除了運用範圍廣泛，氫是生成方式多元、取之不竭元素，對於減碳將帶來重大影響，尤其如能結合碳捕捉技術，將企業排碳捕捉後經由水解化學反應產生氫氣，更能達成雙重效果。目前各大企業如微軟、蘋果等為了符合減碳，除了企業必須節能、產品碳足跡降低，同時也需要求供應鏈達到減碳標準，帶動上中下游產業鏈的減碳商機同步成長，而符合減碳標準之廠商更能因此擴大營運動能。