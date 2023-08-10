莫斯科附近工廠大爆炸

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述地方官員的話說，莫斯科東北一座工廠周三爆炸，至少導致60人受傷，8人下落不明。

據CNN新聞網9日報導，位於謝爾蓋耶夫鎮（Sergiev Posad）的扎戈爾斯克光學機械廠（Zagorsk Optical and Mechanical Plant）發生大爆炸。而這座工廠專為俄軍、執法機構，工業和醫療保健業開發並製造光學和光電設備。

就在周三早的爆炸幾小時後，俄羅斯官媒報導，扎戈爾斯克光學機械廠的爆炸源自第三方公司租用的煙火倉庫。由於擔心有人埋下斷垣殘壁下，直到周三下午，救援團隊仍在現場搜救。

莫斯科附近工廠大爆炸

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）說，救援人員大約需要12小時來清除瓦礫，下面可能還有人，有3人已經被救出來，而據醫生評估，他們的狀況危急。

此外，伏洛比約夫告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），顯然發生在煙火廠的爆炸很強大。而據一位名為尼古拉的目擊者告訴俄羅斯獨立媒體部落格MASH，在轉售並改為煙火廠之間，它原本是軍火工廠。

他說，公司破產了，目前還不清楚，誰在那兒工作，還有他們在裡面做什麼，至於爆炸原因也不清楚。塔斯社說，附近的好幾棟房子的窗戶都因大爆炸震碎。

而俄羅斯調查委員會已對相關事件展開刑事調查，一名委員會成員告訴塔斯社，目前沒有證據顯示，它是遭無人機攻擊。近幾周來，烏克蘭已對莫斯科發動了一連串無人機攻擊。