大陸「國家安全部」公眾號10日，發布「安平」署名評論文章〈鎵鍺出口管制，為何事關國家安全？〉指出，今年8月起，中國大陸對鎵、鍺相關物項實施出口管制。這樣一項正當舉措，卻被個別境外媒體惡意解讀。事實上，此次採取出口管制的目的意義，正如中國大陸官方媒體所述－這是維護國家安全的必要之舉。

文章稱，早在2009年，一則某世界礦業巨頭公司在華員工被大陸國家安全機關採取刑事強制措施的消息，引發境內外廣泛關注。這幾名員工均是該公司中國大陸區鐵礦石部門雇員。大陸國家安全機關依法調取其辦公電腦資料發現，其中存有數十家中國大陸鋼鐵企業的詳細技術分析、各生產流程的準確參數。正是因為這些核心數據的洩漏，造成巨大經濟損失。該案成功破獲有力維護了大陸國家資源安全，避免了更大損失。

文章表示，到今天，對重要礦產資源實施出口管制，中國大陸維護國家資源安全的決心是一以貫之的，是完全合理合法：

－這是維護國家安全的合法之舉。鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，依法實施出口管制，確保其用於合法用途，是為了維護國家安全，為了更好履行國際義務。大陸《出口管制法》規定，國家可以對兩用物項等與維護國家安全和利益相關的貨物實施出口管制。大陸《對外貿易法》規定，國家為維護國家安全可以限制或者禁止有關貨物出口。在上述法律授權的前提下，中國大陸在管制措施發布前，還通過正常管道向相關國家進行了預先通報，公正、合理、非歧視，不針對任何特定國家。

－這是確保自身發展的合理之舉。中國大陸連續多年成為世界最大的戰略性礦產資源進口國和消費國，現正處於工業化中後期和城鎮化快速發展期，推動經濟社會高品質發展和更好滿足人民對美好生活的新期待，使得對戰略性礦產資源的需求持續攀升。與此同時，世界進入新的動盪變革期，大國博弈加劇，全球政經格局深刻調整，必須更好統籌資源發展和安全、開發和保護、當前和長遠，提升資源安全和保障水準，切實保障經濟社會發展所需的資源持續、可靠和有效供給。管制措施合情、合理，不容任何人指責。

－這是符合國際通行做法的正當之舉。發達國家大多對戰略性礦產資源實施管控措施。美國、歐盟都把鎵、鍺列入了關鍵礦產目錄清單並加以「特別關注」，美歐主導的出口管制多邊機制「瓦森納安排」管制清單將鎵和鍺納入了出口管制範圍。WTO多個協定也都規定了「安全例外」條款，對成員國採取維護國家安全的相關措施予以支持。多年來，中國大陸向全世界提供的鎵、鍺產量比重大大超過中國大陸占全世界的儲量比重。在這樣的情形下，採取管制對出口加以適當控制，減少戰略性資源流失，符合國際通行做法，依據十分清晰。

文章強調，資源能源攸關國計民生和國家安全。只有把能源資源的飯碗牢牢端在自己手裡，才能實現社會經濟高品質發展，民眾安居樂業才更有底氣。