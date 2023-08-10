52歲性港女神鍾麗緹2016年嫁給小12歲大陸男星張倫碩，夫妻一直因年紀差距屢爆婚變，陸網近日再爆兩人已離婚，對此，鍾麗緹、張倫碩不忍了，曬出多張旅遊照撇婚變，還曬出律師聲明，鍾麗緹無奈說：「不知為何又忽然出現了一些莫須有的虛假新聞。不好意思又佔用了公共資源，但是拿起法律武器，保護合法權益，是我們唯一的途徑。」

鍾麗緹、張倫碩2015年合作真人秀《如果愛》擦出愛火，兩人隔年結婚，這段相差12歲姊弟戀相處得甜蜜，但夫妻一直因年紀差距屢爆婚變，鍾麗緹還特別發文為老公喊冤，強調夫妻感情沒問題，日前適逢小倆口情定8周年紀念日，張倫碩浪漫以鮮花、愛心氣球、燈條布置房間，還準備老婆一直很想要的牛仔褲作為禮物，讓鍾麗緹又驚又喜，甚至流下感動的淚水。

但陸網近日再爆兩人已離婚，網上突然瘋傳「52歲鍾麗緹已離婚，男友趁鍾麗緹不在家偷情被當場捉住」，對此，鍾麗緹曬出多張旅遊照撇婚變，還曬出律師聲明，她無奈說：「不知為何又忽然出現了一些莫須有的虛假新聞。請不要破壞美好的生活。也不要破壞這個世界對美好的嚮往。不好意思又佔用了公共資源，但是拿起法律武器，保護合法權益，是我們唯一的途徑。」

張倫碩則說：「今天又有很多假新聞出現了。不是說造謠違法嗎？無論運作假新聞的是營運公司還是個人？做這些事是會折損自己的運氣的。多保重 我們是雙全難敵無數隻手，希望大家看到假新聞幫我們順手舉報吧。」

​​​