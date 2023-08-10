美國封鎖中國大陸對敏感度高的科技研發項目再度出手，美國時間9日，白宮指出，基於國安為由，美國投資業者以及研發人員不得資助或幫助中國大陸研發半導體、微電子、量子計算科技，以及人工智慧AI等先進領域。

韓國政府指出，因此限制命令不溯及既往，僅適用於未來，且只有針對美國公民與實體（entities），故對韓國公司的衝擊不大。不過，還是會進行後續觀察，若有必要時，會向美國政府反應。

事實上，這是美國政府首次限制美國企業在海外的投資，相信北京政府一定會跳腳並嚴厲譴責。在這道行政命令發布之前，美國只有限制少數與解放軍相關之事宜，基本上也讓美國業者在全球進行投資。

負責美國國安的官員坦言，來自美國的投資者，其實一直在明或在暗都有協助解放軍研發更高端的軍事武器。這些美企除了提供資金外，有些在機密技術一到手後，馬上就給解放軍。

因該行政命令是由財政部執行，故外界認為跟北京政府還算友好的財長葉倫，是背後的操刀者。美國官員表示，這個新限制預定將於2024年生效，因只針對解放軍，故不會影響到投資中國大陸股市的美國退休金等。

由於美國商務部長雷蒙多，計畫將在8月下旬訪問中國大陸，外界認為，中美緊張關係近日趨向緩和，拜登現在又痛下毒手，是為了增加雷蒙多與北京政府的談判籌碼。

另外，也希望其它盟國能一齊加入，限制投資中國大陸高科技產業的美國政府表示，自己先跳出來制衡北京政府，若有更多國家都能一齊限制的話，相信每個國家的安全會更有保障。