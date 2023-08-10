2019年4月15日巴黎聖母院(Notre-Dame de Paris)慘遭祝融，除了重建計畫受到全世界的關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院的歷史與藝術價值，也被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。此次移師高雄展出的《永恆聖母院》(Eternal Notre-Dame)，為透過虛擬實境體驗的形式，以5K高解析度打造出多個時代巴黎聖母院與周邊環境場景，讓觀眾得以徹底解放雙手自由移動。《永恆聖母院》為法國電信Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同攜手合作，並由宏達電以VR技術支援此虛擬重生計畫，將這座世界文化遺產鉅細靡遺地在VR世界中重建，提供世人穿梭古今，以穿透裡外視角凝視這座別具歷史意義的建築。

《永恆聖母院》於2022年1月在巴黎拉得芳斯(La Defense)首次展出即廣受好評，並於同年春天直接移至巴黎聖母院前廣場展出。在高雄市政府、數位發展部數位產業署及宏達電的支持下，《永恆聖母院》終於在今年降臨台灣。本活動也將串聯高雄市政府與文化部下半年即將舉辦的科技文化大會盛事，作為高雄宣示科技文化成果的重要實踐。