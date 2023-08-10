總統蔡英文「論文門」案，媒體人彭文正委任律師張靜因在去年11月台北地院開庭時，在法庭拍桌罵法官「混蛋」，遭北院告發妨害公務等罪。台北地檢署上月傳喚張靜，張靜在開庭前要求北檢起訴他，讓他直接上法庭說明，北檢今天依妨害公務等罪起訴張靜。至於張律另涉違反《律師法》部分，北檢則分「律他案」調查釐清中。

台灣大學教授彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，纏訟3年，台北地院去年12月23日更一審判決，駁回彭的確認博士論文不存在之訴，判彭敗訴。

不過，論文門案審理期間發生一段插曲，台北地院去年11月30日開庭時，彭文正委任律師張靜當庭拍桌痛罵法官「混蛋」、「沒看過這麼混蛋的法官」台北地院政風室調查後，認為張靜涉犯《刑法》第140條侮辱公務員等罪嫌，向北檢告發，並以張違反《律師法》部分，另函請相關律師公會處理。

北檢7月27日曾首度傳喚張靜說明。但張在收到北檢傳票後，回應「歡迎檢察官起訴」，他只有在法庭公開審理時，才能釐清「假博士、真混蛋」其中的奧妙。

張靜說，北院告發他妨害公務很離譜，因當時法官已諭知退庭，已非執行職務時間，他看著法官的背影說聲「混蛋」，難道說對法官背影「發聲」也犯罪？