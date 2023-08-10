南韓大勢女團BLACKPINK日前迎來出道七週年，四位成員在第一時間於社群上曬出合影慶祝，讓許多粉絲見狀後認為四人續約機率頗高，怎料卻有網友發現BLACKPINK官網的周邊販售商品的地方，獨缺Jennie，紛紛猜測這是不是在暗示Jennie即將離開YG娛樂。

日前有粉絲發現，在BLACKPINK官網周邊販售商品的地方，唯獨不見Jennie的商品，讓人猜測Jennie是否將離開YG娛樂；消息一出，雖YG娛樂尚未做出回應，但已引起兩派議論，一方認為YG娛樂不是好公司，離開會更好，但仍有人直言，若BLACKPINK少一人就是缺角，很難再支持，更有粉絲坦言，雖已有預感，但還是很難過。

事實上， YG娛樂相關人員曾針對BLACKPINK續約一事回應：「目前BLACKPINK世界巡迴演唱會已排定到8月底，到巡演結束為止會維持現有合約，續約發表時間很可能會在9月以後」。

然而，根據YG娛樂2023年第一季的財報顯示，公司營業利潤為364億韓元（約8億7千萬台幣），相較去年65億韓元（約1億5千萬台幣）成長460％，而主要來源為旗下藝人的巡演，包括BLACKPINK進行了14場演出，而TREASURE則是10場，目前近期兩團的巡演將持續進行中，因此若BLACKPINK成員未能完成續約，恐造成YG娛樂一定程度的影響。