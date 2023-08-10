一如傳聞，美國總統拜登以確保國家安全為由，在周三簽署行政命令，禁止美國投資大陸的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，此外，有不具名的官員指出，該禁令也限制美國企業投資成熟製程半導體生產，需要事先向政府報備，「我們不是阻止資金流入大陸，而是專業知識，這是他們最缺乏的地方。」

Politico報導，在簽署行政命令前，美國企業其實獲得很大的自由，這次是政府首次對美國企業在海外設下廣泛的投資限制，經過數個月的內部討論，財政部與商務部希望採取較溫和的做法，而國家安全委員會及國防官員則堅持採取積極的方式。

不具名的美國官員提到，「該計劃禁止對高風險技術領域的實體進行投資，並要求其他敏感投資進行通報，重點在於禁止為大陸軍隊帶來明確利益。」

該官員也提到美國政府採取行動，背後的主要考量，「我們不是阻止資金流入大陸，因為他們有足夠的資金，但大陸缺乏專業知識，觀察到特定知識的轉移都與投資有關。」

該計畫的限制適用在新投資，這讓眾議院外交事務委員會主席頗有微詞，「雖然我很高興看到拜登政府限制對大陸投資，但未能將現有技術投資、生物技術和能源等行業納入其中，令人擔憂。」