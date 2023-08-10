美國AI伺服器大廠美超微本季財測不如華爾街預期，市場擔憂AI供應鏈沒有想像中樂觀，拖累美超微9日股價慘崩23%，台灣5大伺服器概念股也受波及，今（10）日技嘉、廣達、緯穎亮燈跌停，緯創、英業達也急殺8%左右。
美超微表示，受關鍵元件供應短缺影響，預估本季營收介於19億美元～22億美元區間（中間值為20.5億美元），分析師原先預期為22億美元，經調整後的EPS預估為2.75美元～3.5美元（中間值為3.125美元），市場預估為3.21美元，均不如市場預期，導致失望性賣壓出籠。
美超微執行長梁見後直言，部分產品面臨關鍵零件短缺問題，尤其是AI相關產品，因此本季財測展望低於分析師預期，不過上述情況大致已獲解決，預估公司的市占率將提升、規模也會擴大。
美超微周三（9日）股價狂崩23.39%，收在266.13美元。今年以來股價暴漲3倍，7日衝上353美元，創下歷史新高。
市場擔憂美超微財測不佳，恐拖累AI股後市，台灣AI伺服器概念股今（10）早也狂殺，技嘉、廣達、緯穎亮燈跌停，緯創、英業達也急殺8%左右。
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