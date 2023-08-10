該行政命令將授權美國財政部長禁止或限制美國投資三大領域的中國實體：半導體和微電子、量子IT技術，以及某些AI系統。

拜登政府表示，這些限制將適用於這三個領域的「一小部分」，但沒有提供具體的相關資訊。該提案將開放公眾提出意見。

這項禁令旨在防止美國的資本與專業技能被用於開發可能支持中國軍事現代化並威脅美國國家安全的技術，相關措施將針對私募股權、創投、合資和綠地（greenfield）投資。

拜登總統在給國會的信中表示，他頒布一項國家緊急令，以應對中國等國家強化對軍事、情報、監視或網路能力至關重要之敏感技術與產品所造成的威脅。

在這項限制對華投資的命令中，半導體顯然是首要之務，將鎖定開發晶片設計軟體和開發晶片製造設備的中國企業。美國、日本和荷蘭在這些領域佔有主導地位，而中國政府為了突圍，正戮力打造本土供應來源。

白宮表示，拜登已經就這項計畫徵詢過盟友意見，也納入了G7的反饋。美國財政部表示，這些規定只會影響未來的新投資，並不會影響既有投資，但可能會要求披露之前的交易。

華府此舉可能加劇全球前二大經濟體之間的緊張關係。中國駐華盛頓大使館表示，對拜登政府此舉感到「非常失望」。

美國政府官員仍然堅稱這些投資禁令旨在解決最嚴重的國安風險，而不是為了讓兩國高度相互依賴的經濟脫鉤。

共和黨方面則批評這項命令漏洞百出，例如只適用於未來的新投資，而且也不夠積極。

這項行政令將禁止某些交易，並要求投資方向美國政府通報在中國其他科技領域進行的投資計畫。此外，美國財政部表示可能會豁免某些交易，包括公開交易證券投資，以及美國母公司與子公司之間的內部資金調度。