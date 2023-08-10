歐元區銀行股指數上漲1.4%，從周二的大跌3.5%收復部分失土。義國政府周二晚間宣布，對銀行40%暴利稅的課徵，不會超過其總資產的0.1%。

義大利的銀行，例如Fineco銀行、BPM銀行、裕信銀行(UniCredit)都上漲，漲幅在4.3%至7.1%之間。義大利股市也上漲0.4%。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.98點或0.43%，為460.58點。油價的上漲，推進油氣股上漲2.3%。

市場關注美國將在周四稍晚公布的通膨資料，以了解聯準會今年稍晚是否再次升息。

外送平台Delivery Hero漲4.7%，為39.0歐元；稍早該德國公司上調今年營收展望。

保險商Hiscox跌6.0%，報1046英鎊；該公司雖然公布上半年獲利成長，但也指出零售業務的成長前景疲弱。

Flutter娛樂下跌3.4%，報14400英鎊；此前該運動博彩公司公布上半年核心獲利激增76%，但警告稱，澳洲市場的前景不佳。

根據Refinitiv資料，歐股成分股企業第二季獲利為下跌4.8%，表現將高於財報季之初預測的下跌8.2%。