展望下半年，祥翊在美國待審的5個產品中已有3個品項完成FDA藥證核准前的實地查核(Pre-approval Inspection, 簡稱PAI)，距取證僅最後一哩。此外，自今年起啟動全球布局，上半年分別向中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)、台灣衛福部食藥署(TFDA)提交藥證申請，下半年將再拓展至中東地區，持續擴大營運版圖。受惠各項業務的順利推展，以及藥品銷售與CDMO的穩定成長，公司對下半年營運維持審慎樂觀。

祥翊今年以來順利與合作夥伴完成2項共同開發的新合作案簽署，加上開發中藥品達到階段性里程碑，帶動上半年來自專案里程碑金的收入較去年同期大幅成長逾650%。此外，上半年認列的藥品授權分潤也較去年同期成長近67%。在二大高毛利業務的挹注下，激勵公司上半年毛利率一舉站上68%，較去年同期的42%與去年底的58%大幅擴增，並創下美國首張藥證上市開賣以來，近五年新高。

祥翊進一步表示，毛利率大幅走高，顯示本業呈現好轉，同時也代表公司採取的營運策略奏效，包括整合藥品從原料藥開發、製劑生產到行銷的一站式服務，以及共享利潤與共擔風險的國際結盟策略，未來隨著營運規模的擴大，可望延續成長軌跡，朝獲利目標邁進。