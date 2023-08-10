正崴生物科技(以下簡稱正崴生技公司；產業類別：綠能環保)致力於開發微生物菌產品及其應用服務，有關菌種來源的掌握，源自全台各地獨特的地形環境，包括溫泉、土壤、海濱潮間帶、深潭底泥等，透過自行採集、鑑定與培養，確保了菌種的安全性、多樣性與適應性，該公司自行研發且以營業秘密方式持有配方，營運模式採菌種提供與技術服務，依客戶案場需求提供客製化規劃應用服務並運用於農、林、漁、牧等產業，另開發有機廢棄物處理機搭配發酵設備將廚餘有機質經由微生物轉化，變成可再利用資源。

正崴生技公司將自112年8月16日起揭示其籌資資訊，112年8月23日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。