宏佳騰第二季營收3.81億元，年減54.85%；營業毛利0.64億元，年減65.26%，毛利率16.99%，年減5.09個百分點；稅後淨利0.10億元，年減84.84%；每股稅後盈餘0.14元，相較今年第一季每股虧損0.68元好轉、仍較去年同期的每股盈餘0.92元下滑。

宏佳騰上半年合併營收為新台幣7.21億元，年減58.54%。營業毛利1.14億元，年減70.56%，毛利率15.86%，年減6.48個百分點；稅後淨損0.39億元，年減127.76%；每股稅後虧損0.54元。

此外，宏佳騰也同步公告7月營收新台幣3.03億元，年增13.97%、月增158.95%，營運表現穩健有力，創下10個月以來單月新高；前7月營收10.24億元，仍年減48.91%。

今年適逢宏佳騰在台灣成立25周年，持續深耕在地市場，推出多項豐富精彩的車友活動，並借助周年慶購車優惠的刺激，成功獲得消費者的關注與肯定，同時隨著外銷市場逐漸回穩，帶動第二季的整體銷售成長。宏佳騰鍾杰霖董事長表示，自創立以來秉持著「就敢，與眾不同」之核心精神，致力於二輪、三輪、四輪機車及國際ATV等各領域創新技術的投入。

為回饋所有喜愛宏佳騰的消費者，月月推出強檔購車優惠深獲好評，黃牌熱銷車款STR持續攻占銷售排行冠軍、智慧電車Ai-1、Ai-4也受到學生、媽咪群族的喜愛。智慧電車更受到高雄市過半數里長青睞指定作為公務車使用，創下品牌有史以來最大的政府合作訂單，進一步挹注公司業績成長。

在內銷市場逐漸恢復信心的同時，宏佳騰對外銷市場前景也抱有樂觀態度。其卓越的製造品質贏得了眾多國際大廠的認可，繼續帶來豐厚的訂單。特別值得一提的是，在北美市場，宏佳騰受到知名沙灘車品牌BRP的青睞，被指定為Youth ATV代工生產廠商。這是繼Polaris和YAMAHA之後，又一個全球知名品牌尋求合作，不僅有力促進了宏佳騰品牌的國際化發展，也為未來開拓其他區域市場奠定了穩固基礎。除了在北美市場取得成功外，宏佳騰更計畫與韓國Bikebank公司展開合作。這項合作意味著宏佳騰將持續擴大在國際市場的影響力，並為公司帶來更多商機。

總體而言，宏佳騰在內外銷市場都有不錯的表現，其卓越的品質和與國際大廠的合作都彰顯了該公司在全球市場上的競爭力和發展潛力。這些積極的動向為宏佳騰的未來發展奠定了堅實的基礎。宏佳騰將持續挹注訂單，致力於技術創新和產品升級，為客戶提供更優質、更創新的車款，持續深耕在地，並積極拓展全球市場，實現更大的發展和成就。