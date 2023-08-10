臺北市政府8月12日（星期六）10:30～16:00在圓山花博公園爭豔館辦理「青銀就業博覽會」，有166家優質企業提供逾8000個職缺，平均月薪達3萬8仟元、平均時薪190元，無經驗可的職缺近6成，歡迎青年朋友及轉職轉業者踴躍投履歷。

勞動局長高寶華表示，職場年齡差距大的現象成為趨勢，企業追求永續經營，同時應消除職場歧視並建構友善職場環境，疫後企業求才若渴，除政府推出各項缺工就業方案外，調整企業體質吸引潛在勞動力回歸職場更顯重要。

北市就服處補充，「青銀就業博覽會」職缺以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」及「物流/運輸/資材」工作數最多，佔整體七成。「資訊/軟體/系統」平均薪資最突出有4萬3以上、「營建/製圖/施作」及「經營/行政/總務」平均薪資超過4萬元。宇泰華科技股份有限公司最高待遇12萬8仟元，釋出自動化測試工程師、資深後端工程師及AI工程師職缺，而毅成建設股份有限公司工地主任、錢櫃企業股份有限公司資訊工程師起薪6萬5。

此外，錢都國際餐飲有限公司徵求店長、海霸王餐廳股份有限公司蘆洲分公司及城市商旅股份有限公司都開出主廚、冷凍食品調理研發主管及招商主管職務，起薪6萬以上、最高待遇10萬元。

就業機會眾多，優質企業安心面試。(圖/臺北市就業服務處提供)

另有超過1,800個兼職工作及4個實習工作機會，包含餐飲計時人員、房務員、清潔人員、理貨員及照顧服務員，無經驗可職缺佔大宗，偏好彈性工作的求職者可前往面試。

就服處指出，活動現場有免費履歷健檢、模擬面試及3~6歲幼兒臨托服務，活動前可先到台北就業大補帖網站，在「青銀就業博覽會」送出履歷或填妥履歷表列印帶至現場。活動及徵才資訊請搜尋台北就業大補帖網站（www.okwork.taipei ），亦可電洽台北人力銀行專線（02）2338-0277、臺北市境內可撥1999轉58988洽詢。

(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)