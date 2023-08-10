中國大陸經濟增長疲軟和就業市場萎縮，迫使越來越多的中國大陸大學畢業生在畢業六個月內離開繁華的一線城市返回家鄉。美國之音引述中新社9日報導，中國大陸一項對2018年至2022年畢業的5屆大學畢業生所作的一項調查顯示，近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，從2018年的43％上升到2022年的47％。

若以畢業生家鄉所在地觀察，以2022年畢業生為例，在東部地區的返鄉就業比例可達59％，在西部的則降為44％，在東北地區的比例最低，只有24％。

若以性別分析，2022年中國大陸大學畢業生中，女生返鄉就業的比例達52％，男生只有40％。報告認為，這可能與女性更偏向「追求安全穩定」的心理有關。

另據路透報導，由於經濟疲軟以及大陸當局此前對房地產、科技及課外教育培訓行業的監管整肅等因素，中國大陸青年失業率今年6月攀升到創紀錄的21.3％，約600多萬畢業生找不到工作。今年這個傳統上的畢業謀職期對大批畢業生來說更是極為艱難。

此外，對於大批年輕人來說，暴漲的租房費用也是迫使年輕人返鄉的一個原因。在中國大陸北上廣深等一線城市，北京的房租從去年12月到今年6月上漲了5％，廣州和深圳增加了2.8％。

報導稱，大批遲遲找不到工作的畢業生感到不斷升高的住房成本及疲軟經濟的影響，正在逃離曾作為傳統上進入中產階級跳板的城市。那些仍選擇留在城市的人，為了節省有限的收入，有人甚至被迫要與陌生人共享一張床。

在中國大陸青年就業成為執政者一大難題與社會隱憂之際，重慶城市科技學院的畢業生在今年的畢業典禮上，聽到的不是鼓舞追求夢想的豪言壯語，而是要學會面對嚴酷、現實的忠告。該校校長黃宗明在今年6月對著9000多名學生說，「對工作不能好高騖遠、挑三揀四」，「機會轉瞬即逝」。

據《紐約時報》報導，在中國大陸城鎮16至24歲人口的失業率升到21.3％之際，隨著7月大學畢業生求職者正式投入市場，預計這一數字會再攀升。這令原本已經黯淡的就業市場進一步萎縮。

報導表示，政府讓大學管理者的工作表現與找到工作的學生百分比做掛鈎。政府鼓勵校方高層走訪企業、尋找就業機會，有的學校還出現學生在校方壓力下，用假的工作機會來安撫校方。

隨著接受高等教育的年輕人越來越多，他們的期望與現有就業職位不匹配，因為中國大陸經濟沒有創造出足夠多的高薪白領工作。數量空前的大學畢業生在進入就業市場，令年輕人本已黯淡的就業前景進一步惡化。這已成為阻礙全球第二大經濟體恢復活力的最棘手問題之一。