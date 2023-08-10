近來眾多研究指出，吃水果有益血糖控制，更有許多研究指出，吃水果能降低血壓，且每天吃越多水果越能降低罹患高血壓的機率，最大效果是每天吃5份水果(約530克)。然而，另一篇針對喝果汁對於血壓影響的論文指出，每天喝4份(約680毫升)純果汁，高血壓發生率會增加29%。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，一篇發表於2016年《人類高血壓雜誌》 (Journal of Human Hypertension)的論文，整理9篇相關研究、共分析18.5萬人資料後發現，每天多吃1份水果(約106克)，可降低發生高血壓的機率1.9%，隨著吃越多水果，高血壓罹患風險也隨之降低，最大效益是每天吃5份水果(約530克)。

他並表示，另一篇發表於《美國心臟協會雜誌》(Journal of the American Heart Association)的論文，整理15篇相關的研究、共93萬677人資料。結果發現，每天吃3份水果，可降低高血壓機率6%，吃水果對健康的益處隨著攝取的水果量而增加，效益最大的份數為每天5份水果(約640克)。

此外，2018年發表於《預防醫學》(Preventive Medicine)的論文，分析8萬名停經後女性資料後發現，若每天喝2份(340毫升)到3份(510毫升)的100%純果汁，不會明顯影響高血壓發生率；若喝4份(約680毫升)純果汁，高血壓發生率會增加29%。

洪暐傑統整上述研究後表示，吃水果不只可以穩定血糖、降低糖尿病風險，還可降低高血壓風險，每天吃530~600克水果可達到最大的保護效果。但他也提醒，即使是純果汁，每天喝680毫升以上，反會增加近3成罹患高血壓的風險。