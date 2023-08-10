印度媒體報導，退休三軍將領赴台灣出席「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」，並稱此舉意味著印度正加強與台灣二軌（非官方）對話，就如何因應台海危機交換觀點。

「今日印度」（India Today）新聞網9日報導，印度前海軍司令辛赫（Karambir Singh）、前陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）及前空軍司令巴道里亞（RK Singh Bhadauria），最近訪台參加「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」。

報導說，在中國向台灣秀軍事肌肉之際，印度軍方正衡量如何因應突發危機。

「今日印度」指出，雖然印度向來對中國與台灣議題採取謹慎態度，但新德里現正考慮深入探討衝突，印度前三軍將領正與台灣各界領導層接觸，表達印度的觀點。

報導指出，印度前軍方將領現身台灣引發了諸多猜測，特別是在印度對台灣局勢的立場上。

印度軍方與中國人民解放軍在拉達克（Ladakh）以及印中實際控制線（LAC）一帶，已經對峙3年多。

「今日印度」稱，印方愈來愈多人相信台海萬一發生衝突，也將對印度帶來重大衝擊，因此，部分領導層人士認為應該挺台，對抗中國的侵犯策略，這樣的觀點也促使印度軍方評估萬一中國攻台時，印度應作何反應。

另一方面，印度「鑄幣報」（Mint）新聞網日前也報導印度退休將領訪台的消息，並稱印度與台灣在同樣面對中國威脅之際尋求促進戰略合作。

「鑄幣報」並稱，3名退休將領受邀訪台，顯示台灣正尋求與印度建立「二軌對話」。

二軌對話屬政策性對話的一種，參與者均為民間專家、學者，言論不代表官方立場；相對地，一軌是指政府官員間的官方對話；一軌半則是政府官員與民間專家學者參半，但都以私人身分發言。