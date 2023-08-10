有些人表面看似相處融洽，但實際上內心總是一直在算計，《星座好朋友》運勢專欄指出，金牛座、雙子座、天秤座、雙魚座反差超大，在人前裝出無害、和樂融融的樣子，其實只是不想撕破臉，一旦狠起來，比任何人都恐怖。

1、金牛座：表現大方、實則計較

金牛座看似脾氣好，許多事情都不計較，有功勞也不會爭搶，實際上內心一直在算計，不願吃虧，付出多少都想著等到機會再爭取回來。金牛表現大方是因為需要別人的認同，也希望能和別人合作。

2、雙子座：表面心寬、實則記仇

雙子座看似和誰都能聊上幾句，別人曾經做出對不起他們的事情，也表現得既往不咎，其實心裡早已對那些人失去耐性，也感到厭煩，表面和平只是為了讓場面好看，雙子一旦撕破臉絕不會讓步。

3、天秤座：表面隨和、實則心機

天秤座是大家公認十分隨和的人，無論在任何場合都可以和人打成一片，其實他們每步都算得精細，知道和誰交朋友才能無往不利，有時發現「朋友」已經沒有利用價值，就會不著痕跡疏遠，只願花時間和更有益處的人社交。

4、雙魚座：表面善良、實則陰險

雙魚座看似很好相處，從不和人惡言相向，其實心機很重，與人發生衝突時，可以立刻擺出楚楚可憐模樣，甚至先發制人，十分陰險。

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