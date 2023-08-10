Welcome to Citizens Bank Park, Michael Lorenzen pic.twitter.com/4PpNBAiXky — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 10, 2023

沒有太多人關注羅倫佐（Michael Lorenzen）轉戰費城人的季中交易案，不過他以優異身手把自己推上版面，10日羅倫佐代表費城人先發登板，面對國民投出了隊史第14場無安打比賽，率領費城人以7比0完封對手。

費城人季中交易大限前以「台灣怪力男」李灝宇，向老虎交換31歲的羅倫佐，以升級投手戰力，10日是羅倫佐代表費城人的第2次先發，儘管出現4次保送，不過全場未曾讓對方踏上二壘壘包，國民打者對羅倫佐束手無策，只能任由宰割，費城人打線在首局就轟下3分，讓羅倫佐吃下定心丸。

第9局上場前，羅倫佐已經用了本季新高的111球，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）不願打壞一樁好事，最終得到甜美回報，面對國民2、3、4棒，羅倫佐讓湯瑪斯（Lane Thomas）打成三壘滾地球出局，3顆球讓曼尼塞斯（Joey Meneses）吞下三振，接著和史密斯（Dominic Smith）纏鬥7顆球，擊出中外野飛球出局，現場3萬多名觀眾歡聲雷動。

本場比賽之前，費城人隊史上回完成無安打比賽在2015年，當時由「黑魔使」漢默斯（Cole Hamels）掛帥登板對上小熊，飆出13K、投出2次保送，漢默斯則在上周宣布退休。羅倫佐也是本季第3位單獨完成無安打比賽的投手，加入了赫曼（Domingo German）、瓦德茲（Framber Valdez）的行列，算上老虎的聯手無安打則是本季第4場無安打比賽。