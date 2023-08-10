旗津風箏節本周回歸，超萌特色風箏悠遊旗津天空。圖為夜光風箏展演。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

為彌補延期讓民眾失望，特別加碼彩蛋，「氣墊水樂園」連2周再加碼8月11日、18日周五場次。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「2023旗津風箏節」7月底開幕後，因颱風兩度延期。高市觀光局今（10）日宣布，本周將重磅回歸，並由萌度破表高雄熊造型風箏與各式可愛動物們領軍與民眾見面。此外，為彌補延期讓民眾失望，特別加碼彩蛋，「氣墊水樂園」連2周再加碼8月11日、18日周五場次。

觀光局長高閔琳指出，旗津風箏節7月22日開幕當周，吸引近6萬遊客造訪，但因颱風及氣候不穩定暫停兩周，順延至8月12、13及19、20日登場。至於許多民眾敲碗想再一睹高雄熊的萌樣，這周一樣會再重現旗津天空。

觀光局說明，12米長的「高雄熊」風箏是由風箏老師費時超過30天，一針一線親手以1：1原型立體打造出來，而本周將由高雄熊風箏領軍各式動物主題風箏及超療癒大型鯨魚風箏一起在天空放萌。

至於受到熱烈迴響的氣墊水樂園，為回應民眾的熱切期待並分散活動人潮，觀光局特別再加碼周五場，活動還有8月11至8月13日、8月18至8月20日共計6天。

水樂園活動從下午2時到晚上6時都可玩得暢快，現場有享受速度快感的城市滑水道、26米大的巨無霸戲水池、各式水滑梯氣墊、小小朋友最愛的手搖船等，陸上也有旋轉木馬、旋轉熱氣球2項遊樂設施，通通免費玩。

旗津風箏節從早到晚都好玩，日間有小朋友最愛的魔術、小丑氣球、泡泡表演及風箏DIY等活動；周六晚間6時30分到8時30分有夜光風箏展演，周日晚間6時30分到7時50分有精彩火舞表演。

此外，8月12日下午3時則有高雄全家海神隊明星球員將到現場觀賞風箏，並由當家射手于煥亞率領王詠誠及唐維傑兩位年輕球員出席，遊客有機會捕捉到野生球員。