家家有本難念的經，一名女子表示，和先生搬出婆家已8年，卻因婆婆孤單一人怕鬼，要求先生每天下班都回婆家吃飯、和婆婆共浴，還得哄婆婆睡覺才能回家，她將其PO上網，網友認為情節荒謬，一致要她想清楚這段婚姻是否要走下去。

原PO近日於臉書社團《靠北婚姻 - 社團討論區》指出，和先生搬出婆家已8年，8年來婆婆要求先生每天下班後要回婆家吃飯，讓她非常納悶問先生，「為什麼不在家吃，都已搬出家裡。」

先生向原PO表示是婆婆要求，除了一起吃晚餐外，還得一起洗澡、陪睡，只因怕家裡有鬼，她超級崩潰地說，「這種感覺真的很差，我自己也有孩子，先生卻要陪婆婆睡著才能回家？」

貼文讓婆媽全驚訝，「確定是婆婆，不是外面的老婆？」、「洗澡是怎樣，連衣服都捨不得給媳婦洗嗎？這麼霸佔兒子，乾脆不要結婚，讓媽媽照顧就好了」、「孝子、孝女和媽寶碰不得，搬出來8年還沒斷奶，這種情形要到老人家走了，才會把重要順位改成妳和小孩，妳想繼續下去嗎？」、「也太荒謬了吧！這段婚姻妳要想一下」。