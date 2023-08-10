小S（徐熙娣）近日帶著媽媽、婆婆和3個女兒到南韓旅遊，姊夫具俊曄也擔任地陪，並招待他們到自己的首爾家中，期間也曬出多則貼文分享自己的韓國行，更拉著婆婆自拍，自豪是個「又美又孝順的女人」，近日全家人終於回到台灣，她也累到突發一句：「愛女兒們……但暑假也太長了吧！」笑翻不少網友。

小S從3日就在社群分享去韓國旅遊的動態，驕傲地表示帶著婆婆媽媽和孩子們一起去韓國旅遊，「我真是個又美又孝順的女人」，期間她還曬出與具俊曄在客廳熱舞，而其他家人見怪不怪、一臉淡定的模樣的生活片段，令許多網友爆笑直呼：「全家人感情真的很好。」

而小S一行人近期也回到台灣，終於回到家的她也曬出鬼臉照，直呼：「我愛女兒們……但暑假也太長了吧」，崩潰的表情引起許多網友共鳴，「再撐一下！妳可以的」、「妳家的都那麼大了還是會覺得太長嗎」、「我今天有叫我兒子先去其他房間讓我獨處一下」、「每個媽媽都在崩潰中」

令外界好奇的是，大S並未同行，猜測她的身體狀況欠佳，對此，大S經紀人做出回應：「這趟行程是小S家族旅遊，連同徐媽一起去走走，本來就安排了韓國行程，具俊曄正好回韓國演出，很自然地就當地陪照顧家人」，並透露大S的2個小孩剛從東京回來，便留在台北陪伴他們。