勤誠第二季合併營收為新台幣25.1億元，年減10%；營業毛利為新台幣5.9億元、毛利率23.6%；營業利益為新台幣3.4億元、營利率13.6%；歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.5億元、淨利率9.9%，每股稅後盈餘（EPS）2.07元；累計上半年營收41.6億元，年減15%；營業毛利為新台幣8.6億元、毛利率20.8%；營業利益為新台幣3.9億元、營利率9.3%；歸屬母公司稅後淨利2.8億元、淨利率6.7%、EPS達2.3元。

勤誠表示，受總體經濟動能放緩、庫存調整周期及客戶資本支出微調影響，上半年營收成長幅度相對有限。惟高階專案訂單於第二季開始陸續出貨，高U數伺服器雖出貨占比仍小，但伺服器應用毛利較高，帶動整體毛利穩步回升。

勤誠7月合併營收為新台幣7.1億元，月減14%；累計合併營收為新台幣48.7億元，年減17%。勤誠表示，預期一般伺服器經過半年多的調整之後，下半年庫存去化狀況將逐步改善，加上Intel及AMD新平台效應，尤其是遞延許久的Intel Eagle Stream新平台，預估後續轉換時間將落在第三季底。第四季可望受惠於CPU新平台專案及高階AI訂單放量，因GPU伺服器的平均出貨單價（ASP）高於一般伺服器，全年的高峰應會落在第四季，且今年將持續以毛利率優化為首要目標。

今年市場在生成式AI需求帶動下，公司已陸續接到不少訂單詢問，但相關專案全面發酵時間將落在明年。展望2024年，受惠終端AI專案陸續增加及新平台產品放量，整體伺服器市場可望顯著回溫，公司在手專案將持續貢獻營運外，亦已積極布局各地區新應用產品，各項專案將接棒成為產品出貨主力，對明年營收與獲利成長深具信心。