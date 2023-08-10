詐騙猖獗，詐騙集團慣用手法「猜猜我是誰」，專騙老人自稱是親友請求金援！高雄市大樹區一名8旬張姓老翁日前接獲詐騙集團來電，對方叫他阿公，老翁誤信對方就是他孫子，依指示要匯款100萬給孫子修繕房屋，正在銀行要匯出時，所幸警方接獲行員告知趕到現場，及時幫忙守住老翁老本。

86歲張姓老翁在父親節前夕，接獲詐騙集團電話，對方自稱是張翁的孫子向老翁噓寒問暖，詐騙人員向張翁訴苦，表示最近急需周轉金錢買房，還差一筆金額需補貼頭期款費用。

張翁一聽寶貝金孫急需用錢，不疑有他便至銀行準備提領新台幣100萬，所幸警方及時抵達現場，勸告張翁這是詐騙集團慣用伎倆，請先向親戚確認孫子近期是否需要修繕房屋，所幸順利連絡上張翁的孫子，成功拆穿詐騙集團謊言。

仁武分局呼籲，「猜猜我是誰」的假冒親友詐騙是常見詐騙手法！詐騙成員通常會先虛寒問暖，利用各種手段讓被害人不起疑說詞，被害人通常陷入被騙狀況，經常一時間無法判斷真假，甚至會遭詐騙集團牽著鼻子走，一步步依照對方指示去行事。

民眾如接獲不熟悉電話，需小心過濾，若接獲疑似詐騙訊息，務必「冷靜、查證、報警」，可撥打165反詐騙諮詢專線或到鄰近派出所諮詢，才能真正防止被騙，守住老本。