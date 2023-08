非洲國家尼日的新軍事統治者今天指責傳統盟友法國,在攸關沙赫爾地區(Sahel)最新危機的重要峰會登場前釋放被俘的聖戰分子並違反領空禁令。法國政府堅決否認上述指控。

法新社報導,西非經濟共同體(ECOWAS)領導人將在奈及利亞首都阿布加(Abuja)召開會議以權衡各種選項,他們上週末對尼日軍方下最後通牒後,目前做法顯然是以外交取代軍事干預。

尼日政變推翻民選總統貝佐姆(Mohamed Bazoum)兩週後,新軍事統治者指責法國「單方面釋放被俘的恐怖分子」,即在此發動長達8年血腥叛亂的聖戰分子。

尼日政變領袖「國家國土保衛委員會」(National Council for the Safeguard of the Homeland)聲明說,聖戰分子據報聚集在一起,謀劃對「3國邊境地區的軍事陣地」發動攻擊,鎖定尼日、布吉納法索和馬利邊界交集的熱點地區。

聲明說:「法國部隊和其夥伴的行為,導致尼日正在上演極其嚴重的事件。」

聲明敦促安全部隊「升高全國各地的警戒層級」,並敦促公眾「保持動員和警惕狀態」。

尼日政權也指責法國今天從鄰國查德駕駛一架「軍用飛機」進入尼日領空,無視6日實施的禁令。

法國政府否認上述指控。

法國國防部和外交部在聯合聲明中說:「法國堅決否認尼日政變人士提出這些毫無根據的新指控。」