去年九合一大選，前新竹市長林智堅爆發論文抄襲，而當時兼任民進黨主席的總統蔡英文下令全黨相挺，被認為是民進黨慘敗的關鍵。臉書粉專「不演了新聞台」今（10）發文提到，一年前的今天，就是蔡英文在中執會上要民進黨全體黨公職團結一致，相信同志，支持林智堅捍衛自己清白的日子。

民進黨在去年九合一大選慘敗，僅拿下台南、高雄兩都及嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等三個縣。外界認為，林智堅論文抄襲案是影響選情的一大關鍵，而更大的破口是蔡英文「全黨挺一人」的決定，造成民意崩盤。回顧事件經過，當時代表民進黨參加桃園市長選舉的林智堅遭台大認定論文抄襲，並撤銷碩士學位，但當時林智堅並未及時認錯，且堅持要戰清白，引發後續一連串風波。

去年的8月10日，蔡英文在民進黨中執會上表示，台大學倫會的決定，讓許多人都認為林智堅所提出的證據都沒有被採納。蔡英文強調，包括許多黨內同志在內的許多人，只要完整看過兩本論文，且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。蔡英文也表示，支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白，「更重要的是，在民主社會，我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相」。蔡英文當時重申，對外要團結自信，面對挑戰、對內，她要請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。

林智堅雖獲得蔡英文力挺，隨後仍因聲勢重挫而決定退選，臨時上陣的鄭運鵬則敗給張善政。蔡英文下令全黨「挺堅」的決定令許多民眾詫異，最終也導致民進黨在去年九合一選舉慘敗。

臉書粉專「不演了新聞台」今（10）發文提及蔡英文在一年前的今天下令全黨「挺堅」，讓許多網友也回想起當時的情景，並表示「一個連自己學位都交代不了的人，還敢如此大言不慚地無的放矢」、「居然一年了」、「她最好是有看過」、「騙子騙人不稀奇」。