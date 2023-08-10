●賭場業者Penn Entertainment周三大漲9.1%，收在27.10美元。該公司與華特·迪士尼旗下ESPN簽定價值達20億美元的合作協議，將攜手進軍運彩業務。

●華特·迪士尼（Walt Disney）盤中由升轉跌，終場跌0.7%，報87.49美元。該娛樂巨擘盤後發布業績，並宣布調漲無廣告版Disney+和Hulu月費。迪士尼第三財季（4至6月）營收年增3.8%，為223億美元，低於市場預估的225億美元。營業利益為36億美元，與上年同期持平，但優於分析師預估的33億美元。調整後每股盈餘為1.03美元，超出分析師預估的0.99美元。Disney+全球付費訂閱會員數季減7.4%，為1.46億人。迪士尼宣布自10月起調漲無廣告版Disney+和Hulu月費，漲幅達2位數。Disney+月費調漲至13.99美元，較2019年首度推出的6.99美元上漲一倍。根據那斯達克交易所網站，迪士尼盤後股價上漲1.50%，報89.45美元。

●Lyft大跌10%，收在10.40美元。該公司上季獲利優於市場預期，但宣布將加重降價力道，以趕超競爭對手優步。

●共享辦公室業者WeWork周三崩跌38.44%，收在0.13美元，幾乎就要「歸0」，市值縮水到只剩2.74億美元。這家曾經風光一時、市值曾高達470億美元的新創公司，如今正面臨虧損與流動性不足的挑戰，並警告公司可能破產。