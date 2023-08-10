IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供)

空軍清泉崗基地本周六將進行基地開放活動，上午展開全兵力預演。但正在進行單機特技的IDF戰機突然在空中疑似發生發動機漏油起火，現場上千人目擊，幸好飛行員處置得宜，順利緊急降落，目前人機均安，空軍目前正派人調查故障原因。

IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供)