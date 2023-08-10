清泉崗IDF戰機單機特技「引擎突起火」 緊急降落人機平安 10:142023/08/10 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供) 空軍清泉崗基地本周六將進行基地開放活動，上午展開全兵力預演。但正在進行單機特技的IDF戰機突然在空中疑似發生發動機漏油起火，現場上千人目擊，幸好飛行員處置得宜，順利緊急降落，目前人機均安，空軍目前正派人調查故障原因。 IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供) IDF戰機引擎尾管突然起火，航迷現場目擊。(航迷提供) 上百美軍、眷屬驚傳罹癌！飛彈基地一驗慘了 下令「即刻清理」 內湖下班尖峰時刻卡路中央 兩警徒手推車幫解危 美國防部認了 陸新隱形戰機殲-20年產百架：恐已超過美F-22 #戰機 #緊急降落 #人機 #空軍 #故障 也許您會感興趣 推薦閱讀 空軍發布「我們是護國神山」影片 曝F-16V第7 聯隊年底成立 12:502023/08/09 政治 影》航母首聯手練戰陸 美空軍紅旗軍演擴及太平洋 13:422023/08/09 軍事 營區內手機上網賭博 志願役士兵下場慘了 16:472023/08/08 社會 傳陸將有「新型掠海反艦無人機」！退將驚呼：航母殺手 06:002023/08/06 政治 暗夜翻牆闖嘉義空軍基地 辯稱只是要拍戰機 新北男下場曝光 16:452023/08/09 社會 去除陸資安威脅！印度力拼無人機國造 找上歐洲卻是「中國製造」 17:372023/08/08 軍事 加入土國可汗5代戰機專案 盛傳這死對頭要挑戰印度 17:072023/08/04 軍事 日澳《互惠准入協定》將於13日生效 部隊互訪手續簡化 18:392023/08/08 國際 美XQ-58A「女武神」AI成功上身 要當聰明無人僚機 15:032023/08/04 軍事 F-35第4批次新戰機未達標 它直接拒收 12:302023/08/07 軍事 F-35戰機飛彈改陸射 烏克蘭抗俄戰力飆升 10:042023/08/08 軍事 與土合造「可汗」隱形戰機 它搶頭香 陸鐵桿盟友恐添風險 16:232023/08/05 軍事 美50歲婦遭鯊魚狠咬 腿少一大塊送醫急救 19:472023/08/08 國際 莫斯科又遇襲！市長：擊落2架烏克蘭無人機 15:122023/08/09 國際 戰場實驗品 烏克蘭使用大型無人機後送傷兵 23:122023/08/07 軍事 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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