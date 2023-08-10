季芹演藝工作橫跨戲劇和主持，近年還和老公王仁甫創業開民宿，親民的季芹也不吝嗇在網上分享生活日常，不過她今（10日）凌晨則突然曬4個大哭貼圖並透露：「每天拍戲到半夜回家，居然還會失眠？？！！」她焦慮直呼：「拜託，天快要亮了，可以睡了嗎？！有人和我一樣嗎？？」

季芹凌晨4點多在IG透露，她每天拍戲到半夜回家，「居然還會失眠？？！！到底是太興奮？？還是有壓力？？！！明天還要繼續耶」，季芹焦慮說：「拜託，天快要亮了，可以睡了嗎？！有人和我一樣嗎？？」還貼上4個大哭貼圖。

沒想到還真的釣出粉絲留言：「還有我」、「我也睡不著」、「我也想要睡覺，誰來唱搖籃曲給我聽」，讓季芹不敢置信說：「居然有伴 辛苦了」。

47歲季芹近年回歸戲劇，在《不良執念清除師》飾演外表無害但腹黑、妒嫉心重的母親，現實生活的她面對一對子女都以溝通、引導代替規定、責罵，即使孩子已屆青春期，和她仍親蜜得像朋友，兒女也鼓勵季芹演戲，但無論工作多忙，季芹和王仁甫都會盡量回家和孩子吃飯，她說，吃飯是一家人最幸福的時光，分享彼此一天心得。