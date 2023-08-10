道路交通管理處罰條例修正6月30日上路，對於吊扣牌照變嚴格，桃園市警局交通警察大隊統計，桃園市今年6月30日至7月31日員警取締酒後駕車件數710件，相較去年同期取締件數744件，減少34件，減少4.5％，酒駕交通事故39件相較去年同期發生49件，減少10件，減少20.4％。

警方表示，查獲酒駕酒精濃度達0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25毫克以上，新制規定警方將車輛當場拆卸車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，但需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，另只要酒駕、毒駕、拒絕酒測，酒駕車輛牌照依率吊扣2年。

另只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕之車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也一樣要罰；另車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰及吊扣車牌2年，依目前法規沒有替代罰則可代執行，車輛轉賣等過戶行為，仍會繼續執行吊扣無法規避罰則。車主不得不小心謹慎，以確保自身權益。

警方又說，日前在桃園市桃園區大仁路有一機車騎士因酒後駕車，偏離車道未注意對向來車，與自小貨車發生對撞，造成騎士不幸身亡。警方為維護民眾的交通安全，酒後駕車防制工作絕不能鬆懈，持續落實執行酒駕執法及防制酒駕宣導工作，貫徹「酒駕零容忍」決心，以打造桃園成為宜居城市。

交大大隊長林鼎泰呼籲，民眾切勿心存僥倖，喝酒後如果有行車需求，務必採用「指定親友駕駛」、選擇改搭計程車或使用酒後代駕服務的方式，也請餐廳店家及售酒業者應負起社會責任，協助勸導酒客飲宴後切勿駕車離開，並落實「代叫計程車」及「叫代駕」之服務，另外飲酒隔日如有酒氣酒容等宿醉的疑慮時，也切勿開車或騎車上路，全民共同向酒後駕車說「不」，以維護道路交通安全。

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