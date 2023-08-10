八點檔女星賴慧如憑藉著可愛外貌以及甜美歌喉出道後，獲得不少觀眾青睞。近日傳出她於生日趴在眾多好友見證下，被國標舞男友劉家銘求婚成功，對此，賴慧如透過經紀人證實此訊，而她也於今(10)日被民眾直擊與男友在三重戶政事務所登記結婚。

賴慧如近日傳出在生日派對上被男友當場求婚，離開時被拍到手上多了一枚鑽戒，賴慧如也證實好消息，而今(10)日被民眾目擊賴慧如在三重戶政事務所登記結婚，正式成為人妻，而證婚人是《市井豪門》演員黃文星夫妻。

對於被直擊今早在三重戶政事務所登記結婚，賴慧如表示：「謝謝大家的關心。再次踏入婚姻對我們來說都是很大的一個決定，感謝劉先生讓我感受到滿滿的愛與幸福。是的，我是劉太太了。8月10日這一天是我們的天選之日，我們選了這一天成為我們永恆的紀念日。接下來我還有兩個舞台劇及戲劇的演出、專輯也即將發行，雖然身分證是劉太太了，但我還是那個努力演出的賴慧如。」

賴慧如與男友登記結婚。(圖/大藝娛樂提供)

事實上，賴慧如曾與導演高琮凱有過一段婚姻，隔年生下1女，並於2018年補辦婚禮，但這段婚姻僅維持短短5年就告吹，她曾透露離婚主因是夫妻倆長期聚少離多、理念不同，她也強調雙方是和平分開，「退回現在的狀態，反而會互相尊重彼此。」如今她傳出結婚的好消息，獲得外界許多祝福。